البنك المركزي يفتتح منفذا لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي

البنك المركزي يفتتح منفذا لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي.وذكر البنك في بيان ، أنه افتتح “منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة(TBI)”، مؤكداً أنه “سيتم المباشرة بالبيع إعتباراً من يوم غد الثلاثاء للمسافرين وبحد أقصى (5000) دولار أميركي”.وأضاف البيان، أن “البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرفاً ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية”.وأشار البيان، إلى أن “الارتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة”. 

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