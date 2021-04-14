البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة لبنوك ومصارف وشركات القوى الشيعية المتنفذة

البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة لبنوك ومصارف وشركات القوى الشيعية المتنفذة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر “شبكة أخبار العراق”، الأربعاء، قرار البنك المركزي العراقي، بزيادة مبيعاته من العملة النقدية الصعبة إلى أربع فئات.ونص القرار:”لغرض تلبية الطلبات على العملات الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان تحقيق استقرار سعر الصرف، تقرر زيادة كمية المبيعات من العملة النقدية الصعبة إلى المصارف وشركات الصرافة للفئات AوBوC”.يذكر ان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب قيادي في التيار الصدري.واكد مصدر من البنك المركزي ان قرار زيادة البيع جاء بتوجيه من المحافظ على ضوء امر من مقتدى الصدر لتغطية نفقات الحملات الانتخابية.

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