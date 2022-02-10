البنك المركزي:(190) مليون دولار مبيعات العملة الصعبة ليوم الخميس

البنك المركزي:(190) مليون دولار مبيعات العملة الصعبة ليوم الخميس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت مبيعات البنك من العملة الصعبة، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا، لتصل الى 190 مليون دولار .وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم، انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 190 مليونا و838 الف و267 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.وذهبت معظم مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 165 مليونا و 658 الفا و267 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و 180 ألف دولار بشكل نقدي.هذا وقام 27 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة بالخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 99 شركة توسط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *