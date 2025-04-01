البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، عن ارتفاع الدين الداخلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لعام 2024.وقال البنك في تقرير المؤشرات النقدية والمالية في العراق، إن “صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لعام 2024 بلغ 130.81 تريليون دينار، منخفضاً بنسبة 10.18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها 145.64 تريليون دينار”.وأضاف أن “سبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية يعود إلى ارتفاع الدين العام الداخلي، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة”.وأشار التقرير إلى أن “الدين العام الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 17.70% ليصل إلى 83.05 تريليون دينار خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه 70.56 تريليون دينار”.