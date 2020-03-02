البياتي:التوجه السياسي بقاء عبد المهدي لحين الانتخابات المبكرة

البياتي:التوجه السياسي بقاء عبد المهدي لحين الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب السابق جاسم محمد البياتي، الاثنين، عدم ترشيح او تأييد زعيم التيار الصدري مقدى الصدر لاي شخصية لرئاسة الحكومة، مبينا أن بعض الكتل السياسية تخلت عن علاوي في الساعات الاخيرة.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان ” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يعلن تاييد او ترشيح اي شخصية لرئاسة الحكومة بعد اخفاق محمد توفيق علاوي في نيل الثقة”.واضاف ان “طرف المعارضة النيابية لعلاوي هو ايضا لا يستطيع ترشيح شخصية مقبولة من الصدر والاطراف المؤيدة لعلاوي في الايام المقبلة ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه”، مبينا ان “جميع الاسماء التي تنافست في المرحلة الاولى على رئاسة الوزراء احترقت ولا يمكن طرح اي اسم منها”.وأوضح البياتي، أن “التوجه السياسي سيكون نحو تمديد بقاء سلطة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لمدة معينة وبصلاحيات محددة لحين اجراء انتخابات مبكرة بعد عدة اشهر”.

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