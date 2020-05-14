البياتي:الجبهة التركمانية طالبت الكتل بالتنازل لها عن وزارة التجارة أو الثقافة

البياتي:الجبهة التركمانية طالبت الكتل بالتنازل لها عن وزارة التجارة أو الثقافة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين القيادي عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، الخميس، أن المكون التركماني طالب الكتل السياسية بالتنازل له عن وزارة التجارة او الثقافة ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “حكومة الكاظمي خالية من التمثيل التركماني كون المرشح عن التركمان كان من المفترض إن يتولى وزرة الاتصالات التي كانت استحقاق لدولة القانون إلا إن انسحاب الأخير كلف التركمان خسارة المنصب”، لافتا إلى إن “الوزارات السبع المتبقية خالية من اي مرشح تركماني”.وأضاف أن “القيادات التركمانية تحاول الحصول على وزارة من ضمن الوزارات المتبقية لعدم تهميش المكون في الحكومة الجديدة”، مطالبا “الكتل السياسية السنية والشيعية بالتنازل للمكون التركماني عن وزارة التجارة أو الثقافة لإنصاف المكون”.وكان مجلس النواب قد صوت، الاسبوع الماضي، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بواقع 15 وزارة وتأجيل وزارتي الخارجية والنفط، فيما رفضت خمس وزارات لعدم حصولها على تأييد البرلمان. 

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