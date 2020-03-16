البياتي:الفشل حليف القوى الشيعية..لا رئيس وزراء جديد

البياتي:الفشل حليف القوى الشيعية..لا رئيس وزراء جديد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق جاسم محمد البياتي، الاثنين، عن طرح اللجنة السباعية السياسية للقوى الشيعية 30 مرشحا لرئاسة الوزراء، مبينا ان الفيتو لكل مرشح اجهض جميع المرشحين، فيما أكد أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح مرشحين جدد.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “اللجنة السباعية ناقشت وطرحت 30 مرشحا لرئاسة الوزراء ووصلت الى بعض الاسماء النهائية الى ان الفيتو من قبل اعضاء اللجنة السباعية هي من افشل تمرير اي مرشح”.واضاف ان “القوى الشيعية باعتبارها صاحبة الحق في اختيار رئيس الوزراء مطالبة بعقد جلسة لزعماء القادة الشيعة لاختيار رئيس الوزراء او تشكيل لجنة جديدة ووضع آليات اقل مرونة لتمرير لتشكيل الحكومة”.وأوضح البياتي، أن “ العراق لم يدخل باي فراغ دستوري بسبب وجود رئيس الوزراء المستقيل ورئاسة الجمهورية”، مبينا ان “الاسبوع المقبل سيشهد طرح اسماء جديدة والتوافق عليها لرئاسة الحكومة”.

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