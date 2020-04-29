البياتي:الكاظمي فاشل وضعيف

البياتي:الكاظمي فاشل وضعيف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب السابق جاسم محمد البياتي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اخطأ وعقد مشهد تمرير حكومته باختيار المستشارين لإعادة الكابينة الوزارية.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “المشهد السياسي لتمرير حكومة الكاظمي أصبح معقد جدا ومن المتوقع ان تفشل الحكومة الجديدة داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “المستشارين الذين وضعهم الكاظمي لاختيار الكابينة الوزارية تسببوا بخسارة دعم عدد من القوى السياسية”.وأضاف أن “الكاظمي يحاول إرضاء الكرد والكتل الشيعية وهذا الأمر لن يتحقق كونهم مصرين على بقاء وزير المالية فؤاد حسين والقوى الأخرى رافضة له”، مبينا أن “الكرد يحاولون استغلال الظرف الحالي لفرض شروطهم على رئيس الوزراء المكلف”.و كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، عن قيام اقليم كردستان بتصدير اكثر من مليون برميل من النفط الخام عبر تركيا دون موافقة بغداد، مبينا ان القوى الكردية اشترطت على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الاستمرار بالاتفاق النفطي دون تغيير. 

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