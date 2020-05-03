البياتي:الكاظمي لم يمنح التركمان حقيبة وزارية

البياتي:الكاظمي لم يمنح التركمان حقيبة وزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر البياتي ، الأحد، أن القائمة المسربة لأسماء وزراء كابينة مصطفى الكاظمي تخلو من التمثيل التركماني، فيما اعتبر ذلك خطأ كبير قد يعرض حكومته للفشل داخل البرلمان.وقال البياتي في تصريح  صحفي، ان “خلو الكابينة من وزير تركماني خطأ سياسيا آخرا يرتكبه الكاظمي تجاه المكون”، مشددة على “ضرورة إعادة النظر في التشكيلة الحكومية لتشمل التركمان في الحكومة لكونهم  ثالث قومية في العراق”.وأضاف أن “خلو الكابينة الوزارية من التمثيل التركماني قد يعرض حكومة الكاظمي للفشل داخل البرلمان”، مبينا أن “اعضاء مجلس النواب من المكون التركماني سيمتنعون من التصويت في حال بقيت الأسماء الوزارية كما هي”.وطالب البياتي “الكاظمي إعادة النظر في أسماء وزرائه، بالتشاور والتنسيق قبل فوات الأوان”.واعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد،  عن عدم مشاركته في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.

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