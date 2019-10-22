البياتي:عبد المهدي رشحني لحقيبة الاتصالات لكوني ” كفوء”!

البياتي:عبد المهدي رشحني لحقيبة الاتصالات لكوني ” كفوء”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الوكيل الفني والمرشح لوزارة الاتصالات عبد الامير البياتي، الثلاثاء، عن تفاصيل ترشيحه ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء توجه لاختيار الوزراء من داخلها لضمان اداء افضل.وقال البياتي في تصريح  صحفي،  ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من رشحني لحقيبة الاتصالات بسبب خبرتي في ادارة الوزارة وتفاصيل عملها الاداري منذ عدة سنوات ولعدم وجود اي ملف فساد مثار ضدي خلال عملي كوكيل فني للوزارة”.واضاف ان “عبد المهدي متوجه لاختيار الوزراء من داخل الوزارة لضمان اداء افضل بسبب الخبرة المتراكمة ومعرفة الوزير بالسياقات والخطط المتبعة”.واوضح البياتي ان “بعض الشخصيات عارضت ترشيحي للمنصب بسبب تقاطع مصالحها مع الترشيح فضلا عن تمنيها ترشيح شخصيات مقربة منها للاستحواذ على الوزارة”، مشيرا إلى ان “ما اثير بشأن منحي شخصيا عقد استثمار مبنى جامعة الصادق غير صحيح مطلقا كون القضية تتبع جهات حكومية اخرى “.يذكر ان البياتي تابع لائتلاف دولة القانون ومتهم بالفساد.

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