البياتي:عبد المهدي سيبقى في منصبه لفشل الكتل الشيعية باختيار البديل!

البياتي:عبد المهدي سيبقى في منصبه لفشل الكتل الشيعية باختيار البديل!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم البياتي، الاثنين، عن توجه الكتل السياسية لابقاء رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في الحكم لمدة اطول بعد تعثر المفاوضات السياسية، مشيرا الى ان الجهود السياسية والشعبية تتجه نحو مكافحة كورونا بدلا من تشكيل الحكومة.وقال البياتي في تصريح  صحفي ،ان “تحالف الفتح شهد صراعا حول بين الزعامات بعد فشل التحالف مع سائرون بشان تمرير رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان”.واضاف ان “المفاوضات الحالية غير جدية ولا يمكن حسم رئاسة الوزر اء في الموعد الدستوري المحدد مطلقا كما يشيع البعض”، مبينا ان “سائرون والفتح وهما اكبر الكتل الشيعية غير متحمستان لرئاسة الحكومة”.واوضح ان “الكتل السياسية ترغب في بقاء عادل عبد المهدي في السلطة لابعد وقت ممكن لحين الانتهاء من مكافحة فيروس كورونا “، مشيرا الى ان “جميع الجهود السياسية والشعبية تنصب حاليا في مواجهة الفيروس بدلا من الحديث عن تشكيل الحكومة”.يذكر ان زيارة شمخاني للعراق واجتماعه بزعماء الكتل الشيعية كان الغاية منها ابقاء عبد المهدي لغاية انتهاء مدة دورته الرئاسية.

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