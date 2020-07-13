البياتي:مشاركة البيشمركة في العمليات العسكرية غير قانونية

البياتي:مشاركة البيشمركة في العمليات العسكرية غير قانونية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق محمد مهدي البياتي، الاثنين، مشاركة البيشمركة ضمن العمليات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بأنها غير قانونية وقال البياتي في تصريح  صحفي، إن “قوات البيشمركة وفق الدستور هي قوات مخصصة لحماية إقليم كردستان وليست ضمن القوات الاتحادية حيث مشاركتها ضمن العمليات العسكرية في المناطق المتنازع غير قانونية”، لافتا إلى إن “هنالك تخوف من استغلال البيشمركة لتلك العمليات وفرض وجودها داخل المناطق المتنازع عليها”.وأضاف أن “البيشمركة يسمح لها بدخول أي محافظة في حال خضعت لأوامر القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا أن “قوات البيشمركة لا يحق لها الدخول للمناطق المتنازع عليها او المشاركة في العمليات العسكرية القائمة في صلاح الدين وكركوك ونينوى”.واكد القيادي فوزي اكرم ترزي , السبت الماضي, ان اتفاق الكاظمي مع كردستان على إعادة قوات  البيشمركة والاسايش الى كركوك ينذر بالقلق, مبينا ان أي اتفاق امني يجري بين المركز والاقليم في حال غياب التركمان والعرب مرفوض وباطل وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور.

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