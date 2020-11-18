البياع:اداء المنتخب الوطني بكرة القدم لم يلبي الطموح في مباراتي الاردن واوزباكستان

البياع:اداء المنتخب الوطني بكرة القدم لم يلبي الطموح في مباراتي الاردن واوزباكستان
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- رى المدرب العراقي عبد الاله البياع، ان اداء المنتخب الوطني بكرة القدم لم يلبي الطموح في مباراتي الاردن واوزباكستان بمعسكر دبي.وقال البياع في تصريح صحفي،إن “هناك عدة ملاحظات فنية عن لقاءات منتخبنا الودية في دبي امام الاردن واوزباكستان، فمن ناحية النتائج تعتبر ايجابية واما الاداء فلم يكن بمستوى الطموح باستثناء النصف ساعه الاولى من الشوط الثاني من المباراة الثانية”.واضاف “بعد اشراك معظم اللاعبين المتواجدين ظهر ضعف الاداء على اغلبهم ما عدا علي عدنان وابراهيم بايش وميمي ومازن فياض وسعد ناطق والحارسين جلال حسن ومحمد حميد واما البقية مع احترامي لأسمائهم فهم بحاجة للمراجعة الذاتية ومن القيادة الفنية”.وتعادل المنتخب الوطني سلبياً مع الاردن يوم الخميس الماضي فيما تغلب على اوزباكستان بهدفين لهدف امس. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *