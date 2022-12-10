البيان الختامي للقمة العربية الصينية ..التأكيد على الشراكة الاستراتيجية

البيان الختامي للقمة العربية الصينية ..التأكيد على الشراكة الاستراتيجية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صدر مساء أمس الجمعة البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حيث أكدت الأطراف حرصها المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة مع بكين ،وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: “

– احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

–  القضية الفلسطينيّة تظل قضية مركزية وتتطلب إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

– بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس.

– التأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة والأراضي العربيّة المحتلّة.

– تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.

– رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

– احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

– التأكيد على حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

– العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *