البيان الختامي لمؤتمر (استانا 15) يرفض فرض حقائق جديدة في الملف السوري

البيان الختامي لمؤتمر (استانا 15) يرفض فرض حقائق جديدة في الملف السوري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، الأربعاء، رفض أي محاولات لخلق حقائق جديدة داخل سوريا بحجة محاربة الارهاب، وجاء ذلك خلال البيان الختامي لمؤتمر استانا 15 الذي اختتم اعماله في سوتشي الروسية اليوم.واشار البيان الختامي، لمؤتمر (استانا 15)، إلى أن “الدول الضامنة، أكدت رفضها لأي محاولات تهدف لخلق حقائق جديدة داخل سوريا بحجة محاربة الارهاب، ومنها مبادرات الحكم الذاتي الكردية غير المشروعة”.واضاف، انه “تقرر ان تستضيف العاصمة الكازاخية نور سلطان، مؤتمر استانا 16، لبحث تطورات القضية السورية، منتصف العام الجاري”.ولفت البيان الختامي، إلى أن “الدولة الضامنة اكدت اهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الاساسية للجنة الدستورية السورية، واحترام عملها حتى تتمكن من الخروج بإصلاح دستوري يطرح للاستفتاء على الشعب السوري”.

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