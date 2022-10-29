البيت الأبيض:بايدن سيحضر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

البيت الأبيض:بايدن سيحضر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر.وأضاف أن بايدن سيحضر القمة في 11 نوفمبر قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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