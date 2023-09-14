البيت الأبيض:بايدن “لم يكذب على الشعب الأمريكي”

البيت الأبيض:بايدن “لم يكذب على الشعب الأمريكي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أي سوء، بعد التحقيق الذي أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونغرس ويرمي إلى عزله.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه لم يتم العثور على أي دليل إطلاقاً بخصوص تلك القضية، مشيرةً إلى أن «الرئيس لم يرتكب أي سوء».ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـ«الكذب» على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.وأصبح هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر خمسين عاماً، هدفاً لليمين الأمريكي.ويُتهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً من اسم والده ونفوذه.وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى».ويؤكد الديمقراطيون أن هذه الجهود من اليمين ليست سوى غطاء للتستر على المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، والشخصية الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.

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