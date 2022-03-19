البيت الأبيض: سنفرض إجراءات إنتقامية ضد الصين في حال دعمها لروسيا

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حزب بارزاني:س” نتفق” مع الحكومة الجديدة بشأن النفط والغاز والموازنة العامة
نائب:لن يتمكن التيار الصدري من تمرير الحكومة دون موافقة الإطار
حزب طالباني:”برهم صالح” مرشحنا لرئاسة الجمهورية وليس لدينا تحالف مع أي كتلة سياسية
نائب:نتظر”المفاجئة” في فتح الإنسداد بين التيار والإطار
مصدر برلماني:لن يتجرأ البرلمان العراقي في استضافة السفير الإيراني بشأن قصف أربيل
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إنطلاق بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة في السليمانية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية
اليوم مباريات أوروبية مهمة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن إضافة حارس مرمى جديد للمنتخب الوطني
المنتخب الوطني يباشر تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا ودياً
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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