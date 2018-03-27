البير قدار:ملف الحريات الدينية وحماية الاقليات على طاولة زيدان – سيليمان

البير قدار:ملف الحريات الدينية وحماية الاقليات على طاولة زيدان – سيليمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الامريكي في العراق ملف الحريات الدينية وحماية الاقليات.وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي ، ان “رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الأميركي دوغلاس سليمان في العراق والمفوضة ساندرا جولي من مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية والسيدتين جومانة قدور واديزي اغوي، لبحث ملف الاقليات الدينية”.وبين ان “الجانبين بحثا الملفات المشتركة بين البلدين بما يتعلق بموضوعة حماية الحريات الدينية والضمانات الدستورية والقانونية”.واضاف أن “الاجتماع أكد تقييم الجهود المبذولة في ما يتعلق باستقرار وأمن الأقليات الدينية في العراق”.

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