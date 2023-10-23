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مستشار السوداني:توجه حكومي للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات
النزاهة:مخالفات مالية في محافظة ذي قار أكثر من (333) مليار دينار
الموارد المائية:انخفاض كبير في مياه نهري دجلة والفرات وملف المياه بإشراف رئيس الوزراء
هيئة الإعلام والاتصالات تقرر إيقاف عمل شركة إتصالات كورك لحين تسديد ديونها للحكومة العراقية
البيشمركة تؤكد على التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار
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- عربية ودولية
خلافات قمة القاهرة وراء عدم إصدار البيان الختامي
العاهل الأردني:إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرار عدوانها على غزة جريمة حرب
لافروف:خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية
الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
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النزاهة:مخالفات مالية في محافظة ذي قار أكثر من (333) مليار دينار
الموارد المائية:انخفاض كبير في مياه نهري دجلة والفرات وملف المياه بإشراف رئيس الوزراء
هيئة الإعلام والاتصالات تقرر إيقاف عمل شركة إتصالات كورك لحين تسديد ديونها للحكومة العراقية
الخدمات النيابية:إيقاف (370) مشروعا خدميا لمنع استغلالها انتخابيا
مؤسسة التمويل الدولية:العراق بحاجة إلى (233) مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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بالوثيقة..النزاهة تتحرك لكشف أملاك الحلبوسي وزوجتيه في الخارج
الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
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- اذاعة INN