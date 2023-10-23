البيشمركة تؤكد على التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار

البيشمركة تؤكد على التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة أركان وزارة البيشمركة، بياناً بشأن الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود في الجيش العراقي في مخمور وأوقع ضحايا وجرحى من الجانبين.وذكرت الرئاسة في بيان ، انه”مع الأسف وقع حادث مؤسف في منطقة مخمور يوم أمس، والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين، واذ نعرب عن حزننا العميق وتعازينا لأسر الضحايا، فإننا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.وأضاف: “نؤكد على التزامنا بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائمي، بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق، وندعم ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

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