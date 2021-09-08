البيشمركة تستلم (150) عجلة همر من الجانب الأمريكي

البيشمركة تستلم (150) عجلة همر من الجانب الأمريكي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- سلم التحالف الدولي ضد داعش، الاربعاء، 150 مركبة لقوات البيشمركة. وذكر المتحدث باسم التحالف، في بيان،  ان “التحالف يواصل إلتزامه بالعمل مع شركائنا من قوات البيشمركة لتمكين قدرتهم اللازمة للحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش ومواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. فقد تسلموا اليوم 150 مركبة من خلال البرنامج الامريكي للتدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب”.

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