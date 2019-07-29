البيشمركة تنفي الاتفاق حول عودة قواتها إلى المناطق المختلف عليها

البيشمركة تنفي الاتفاق حول عودة قواتها إلى المناطق المختلف عليها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى نائب رئيس أركان البيشمركة، اللواء قارمان كمال الدين، الاثنين، الاتفاق على عودة انتشار قوات البيشمركة في المناطق الممتدة بين سهل نينوى وصولاً إلى قضاء خانقين.وقال كمال الدين في حديث  صحفي، إن “البيشمركة ناقشت في اجتماعها مع اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية، مقترح إعادة قواتها الى المناطق الممتدة بين سهل نينوى وخانقين، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارتين، الا أنه لم يصدر أي قرار او اتفاق رسمي بشأن ذلك”.وأشار الى أن “اجتماعاً آخر سيعقد خلال الأيام المقبلة، بين وزارتي الدفاع والبيشمركة، لبحث آلية الاتفاق على حماية المناطق الممتدة بين نينوى وخانقين وبضمنها كركوك، لاسيما بعد تزايد الخروقات الأمنية في الفترة الأخيرة”.وبين أن “الوصول الى اتفاق بهذا الصدد يحتاج الى اجتماعات ودراسة مكثفة للوضع الأمني بتلك المناطق”.وسيطرت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي على كركوك، وكافة المناطق المتنازع عليها في 16 أكتوبر 2017، ضمن خطة فرض الامن، ردا على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في 25 ايلول 2017.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *