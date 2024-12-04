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المالكي يطلب من وزير النفط استمرار استيراد الغاز من إيران وبيع نفطها من خلال سومو!
مصدر حشدوي:فصائل حشدنا تقاتل مع الجيش السوري لتحرير حلب وإدلب من الجماعات الإرهابية
وزارة المالية:أكثر من (114) تريليون دينار اً الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
التأجيل الخامس لدعوى تشكيل حكومة كركوك المحلية
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المالكي يطلب من وزير النفط استمرار استيراد الغاز من إيران وبيع نفطها من خلال سومو!
وزارة المالية:أكثر من (114) تريليون دينار اً الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مجلس الوزراء يوافق على تولي شركة غاز الجنوب مسؤولية إنشاء منصة ثابتة لاستيراد الغاز المسال
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة فودافون بتقنية الجيل الخامس
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
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