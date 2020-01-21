التابع الإيراني الكعبي يطالب صالح بعدم اللقاء بالأمريكان أحتراما لدم سليماني والمهندس

التابع الإيراني الكعبي يطالب صالح بعدم اللقاء بالأمريكان أحتراما لدم سليماني والمهندس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، المسؤولين العراقيين الى عدم لقاء مسؤولي الإدارة الامريكية في منتدى دافوس احتراما لدم سليماني والمهندس.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ، أن “الكعبي قد قال، انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق، ورفضاً لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس، لمقاطعة مسؤولي الادارة الاميركية وفي مقدمتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلقــا احتراما لدم سليماني والمهندس”.وأضاف الكعبي، أن “هذا الموقف يمثل رداً سياسياً واضحاً على الانتهاكات الاميركية لسيادة العراق وامنه وعدم الاخذ بهذه المطالبة سيمثل تجاهلا غير مقبول لدماء سليماني ورفاقه في الحشد”.وتابع، أن “مجلس النواب حريص جدا على توثيق وتعزيز وتطوير علاقات العراق مع الدول المشاركة في اجتماع دافوس، والاستفادة من امكانياتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، لإعادة اعمار العراق سيما ان البلد يتطلع للانفتاح على مختلف دول العالم لكن الدور الاميركي يمثل خروجا على الاجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار العراق الامر الذي يتطلب رده بشكل حازم”، مشيراً الى ان “مقاطعة المسؤولين الاميركيين يمثل ابسط رد سياسي ودبلوماسي عليهم”.

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