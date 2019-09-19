التبعية والارتباط الإيراني..الخارجية:العراق لن ينضم لقوة حماية الخليج !

التبعية والارتباط الإيراني..الخارجية:العراق لن ينضم لقوة حماية الخليج !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (19 ايلول 2019)، أن العراق ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج، ويرفض مشاركة إسرائيل فيها.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن “العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج، إضافة الى رفضه مشاركة الكيان الصهيوني في هذه العملية”.وأضاف الصحاف، أن “العراق يرى ان حماية الخليج هي مسؤولية الدول المطلة عليه”.وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قد صرح، الأربعاء (18 أيلول 2019) بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة “واس”.وشدد المصدر على أن هذا التحالف الدولي “يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف”، مشيراً إلى أن “منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي”.عقب ذلك، أعلنت الامارات العربية المتحدة انضمامها الى التحالف.وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعرض منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة “أرامكو” لهجوم إيراني.

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