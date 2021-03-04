التجديد لأبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدولة العربية

التجديد لأبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدولة العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر وزراء الخارجية العرب، أمس الأربعاء، بالإجماع، التجديد لأحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدولة العربية.وعقد أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.ووفقا لبيان الجامعة العربية، سبق افتتاح الدورة (155) لمجلس الجامعة اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة الإمارات وعضوية كل من: البحرين، السعودية، مصر، والأمين العام.وكذلك اجتماعاً للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة مصر وعضوية كل من: الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، والأمين العام.

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