التحالف الثلاثي “يتوقع” دعم النواب المستقلين لحكومة الأغلبية

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حزب طالباني:قانون الأمن الغذائي استغفال للشعب
مسرور يجدد تأكيده..لن نحترم حكومة الكاظمي ولا المحكمة الاتحادية
سياسي كردي: التحالف الثلاثي سيسرق الوفرة المالية عبر قانون الأمن الغذائي
نائب:ملاحظات كثيرة على مشروع قانون الأمن الغذائي
تريليون و100 مليار دينار إيرادات الإقليم عن شهر آذار الماضي عن بيع النفط خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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