التحالف الدولي:المانيا تتبرع بـ “مليون” يورو للعراق

التحالف الدولي:المانيا تتبرع بـ “مليون” يورو للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن التحالف الدولي، الأربعاء، تبرع ألمانيا بمليون يورو للعراق.وذكر التحالف، عبر “تويتر”، أن “سفير ألمانيا في ⁧‫العراق‬⁩ مارتن ياغر أكد ان الكشف عن جذور المصادر المالية لتنظيم داعش هو السبيل الوحيد للتغلّب على تهديد التنظيم وتحقيق استقرار طويل الأمد في العراق”.وأشار إلى، أن “ألمانيا‬⁩ تتبرع بمليون يورو إضافية لـ ⁦‪UNITAD_Iraq‬⁩”.

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