التحالف الدولي:تنظيم داعش لايزال في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم التحالف الدولي شان ريان، اليوم الأحد، سعي التحالف الى دحر ماتبقي من داعش، مبينا ان هناك اكثر من 5 آلاف امريكي في العراق.وقال ريان خلال طاولة مستديرة عقدها في قيادة العمليات المشتركة،إن “القوات الامريكية على الارض العراقية تبلغ خمسة الاف ومئتان جندي ولكن لانستطيع كشف باقي التفاصيل لاسباب امنية”.واكد ان” قوات التحالف الدولي تدرس مع جميع القوات المنضوية تحت الحكومة العراقية والتي هي تقرر مدى تعاملنا مع الحشد الشعبي وما القوات التي نقوم بتدريبها ومن سينتشر على الارضى”.واضاف ان “رسالة التحالف هي ان يكون عراق موحد”، موضحا ان “ماتبقى من داعش هي بعض الجيوب في كركوك وجبال حمرين ومن المبكر ان نحكم على ان داعش انتهى في العراق”.وتابع ان “داعش لن يهزم تماما”، داعيا القوات والقادة العراقيين الى “زيارة صحراء الانبار والاطلاع على جيوب داعش لدحرهم والقضاء عليهم كونهم يتواجدون هناك”.