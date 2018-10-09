التحالف الدولي:لن يستقر الوضع الاقتصادي والأمني في البصرة وهي تحت سطوة المليشيات

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موغيريني تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمنح العراق 400 مليون يورو لاعمار مناطقه المحررة
حرب:من صلاحية مجلس النواب إيقاف تداول العملات التي تحمل توقيع العلاق
عبد المهدي يدعو البنك الدولي إلى دعم العراق
خبير اقتصادي:توقيع علي العلاق على العملة العراقية “مخالفة عالمية”
مشاريع ترفيهية بقيمة ٦ مليارات دينار في تكريت
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السعودية تطرح تذاكر مباراة الأرجنتين والعراق
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار نشأت أكرم ضمن 10 مرشحين كأفضل لاعبين
بعد خسارته أمام ألافيس .. ريال مدريد يقف عند 14 نقطة
حميد يستغرب من استبعاد صبري من تشكيلة المنتخب العراقي
الاتحاد العراقي لكرة السلة: منتصف الشهر الجاري موعد إنطلاق منافسات الدوري الممتاز
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