التحالف الدولي:ميليشيا الحشد تستهدف أرتال القوات العراقية بالعبوات الناسفة

التحالف الدولي:ميليشيا الحشد تستهدف أرتال القوات العراقية بالعبوات الناسفة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد التحالف الدولي، الأربعاء، ان قوافل نقل المعدات عراقية وليست تحالفية والتعرض لها يعد استهدافا للأمن العراقي.وقال المتحدث العسكري للتحالف الدولي، واين موروتو في تغريدة عبر “تويتر”: “لا توجد قوافل لوجستية أمريكية لقوات التحالف في العراق – إنها معلومات مضللة ودعاية”.واضاف موروتو، أنه “تم تجريد المعدات واعطائها لقوى الامن الداخلي العراقية ، لمساعدتهم في هزيمة داعش ، من خلال برنامج التحالف الدولي لنقل المعدات للقوات العراقية”.وتابع المتحدث العسكري: “‏نحن نقوم بنقل المعدات إلى قواعد قوى الأمن الداخلي ، ان مهاجمة هذه القوافل تعني تعرض قوات الأمن العراقية والشعب العراقي للهجوم”.

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