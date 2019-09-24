التحالف الدولي” يتحفظ ” في الرد على استهداف السفارة الأمريكية

التحالف الدولي” يتحفظ ” في الرد على استهداف السفارة الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر قوات التحالف الدولي في العراق، الثلاثاء (24 أيلول 2019)، بياناً بشأن استهداف السفارة الامريكية، بصاروخي كاتيوشا، ليل الاثنين- الثلاثاء، فيما جددت التأكيد بأنها تتواجد في العراق بطلب منه.وقال التحالف في بيانه ، إن “قوة المھام المشتركة – عملیة العزم الصلب، تستمر بالعمل مع والى جانب ومن خلال شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش”.وأضاف التحالف: “لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة؛ لكننّا نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة”.وتابع: “نشكر قوات الأمن العراقیة لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد. لقد أوضحنا بأنه لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة”.واختتم بالقول: “تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا. نحن ھنا بدعوة من حكومة العراق، وسنُواصل دعمھم بناءً على طلبھم”.

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