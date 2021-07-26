التحالف الدولي يسلم البيشمركة 70 عجلة عسكرية

التحالف الدولي يسلم البيشمركة 70 عجلة عسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدير عام الإعلام والتوعية في وزارة شؤون البيشمركة، العميد عثمان محمد، أن التحالف الدولي أقدم اليوم على تسليم وزارة شؤون البيشمركة قافلة مساعدات جديدة، وسيتم توزيع محتوياتها على ألوية المشاة.وقال العميد في حديث نقلته وسائل اعلام كردية: “”وصل قسم آخر من مساعدات التحالف الدولي اللوجستية إلى وزارة شؤون البيشمركة ضمن إطار جهود التحالف لتسليح قوات البيشمركة”.وأوضح أن “من المقرر توزيع هذه المساعدات على ألوية المشاة التابعة لوزارة شؤون البيشمركة وفي إطار برنامج الوزارة”.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل وين ماروتو: “سلمنا وزارة شؤون البيشمركة اليوم أكثر من 70 عجلة عسكرية”.وأوضح الكولونيل وين ماروتو لرووداو الهدف من تزويد وزراة شؤون البيشمركة بهذه التجهيزات، بالقول: “زودنا شركاءنا بهذه العجلات والتجهيزات لضمان القضاء على داعش”.

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