التحالف الدولي يمنح وزارة الدفاع معدات عسكرية بقيمة مليون دولار

التحالف الدولي يمنح وزارة الدفاع معدات عسكرية بقيمة مليون دولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، تسلم قوات الأمن العراقية معدات عسكرية من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز في قاعدة الأسد الجوية. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان:  إنه “تسلمت قوات الأمن العراقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليون دولار من خلال برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش”.  وأضاف، أن “التجهيزات تضمنت 15 سيارة دفع رباعي ومعدات الأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش”.

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