التحالف الشيعي:بعض الكتل السياسية تتعمد تعطيل إقرار قانوني الانتخابات والموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد التحالف الوطني، اليوم الثلاثاء، ان الكثير من قادة الكتل السياسية ليس لديهم أي نية جادة لإقرار قانوني الانتخابات والموازنة، فيما بين ان هؤلاء قادة الكتل يتعمدون تغييب نواب كتلهم عن جلسات البرلمان.وقالت النائب عن التحالف ميثاق الحامدي في حديث صحفي له اليوم: ان “بعض الكتل السياسية تتعمد تعطيل إقرار قانوني الانتخابات والموازنة بتغيبها عن جلسات البرلمان والإخلال بالنصاب”، مبينة انه “لا توجد نوايا جادة لدى الكثير من قادة الكتل السياسية لإقرار قانوني الانتخابات والموازنة والتغاضي عن تغيب نوابها وعدم حضورهم جلسات البرلمان”.وأضافت الحامدي: “لو كانت نوايا قادة بعض الكتل السياسية جادة بإقرار قانون الانتخابات والموازنة لما تركوا نوابهم خارج قاعات البرلمان في وقت تتصاعد فيه المطالب الرسمية والشعبية لإقرار قوانين مهمة ومصيرية مرتبطة بمصالح البلاد العليا”، موضحة ان “الرأي العام الشعبي بات على معرفة تامة بالجهات الوطنية الحريصة على مصالح الشعب والجهات المعرقلة لتشريع القوانين المصيرية المهمة”.وأكد عضو مجلس النواب زاهر العبادي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان البرلمان سيحدد موعد اجراء الانتخابات في جلسته المقبلة المزمع اقامتها يوم الاحد.ونقلت صحيفة “المدى” عن العبادي، قوله، ان “مجلس النواب سيصوت في جلسة الأحد المقبل على المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات”.وأضاف، أن “البرلمان سيختار بين المواعيد التي حددتها الحكومة أو مواعيد أخرى قد يختارها هو”، مؤكداً ان “الجلسة المقبلة ستحسم مواعيد الانتخابات وبعدها سيمضي البرلمان في استكمال تشريع قانون الانتخابات”.