التحالف العربي في كركوك:جلسة انتخاب الحكومة المحلية غير قانونية

التحالف العربي في كركوك:جلسة انتخاب الحكومة المحلية غير قانونية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس التحالف العربي في محافظة كركوك، راكان الجبوري،الاحد، جلسة انتخاب الحكومة المحلية “غير قانونية وغير دستورية”.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “حقوقنا سلبت بمزاد المكاسب الشخصية”.. فيما أكد أن “البعض خانوا عهد الكتل العربية وذهبوا إلى الجلسة خفية وأعطوا حقوقنا بذلة”.

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