التحالف العربي في كركوك يرفض عودة البيشمركة إلى المحافظة

التحالف العربي في كركوك يرفض عودة البيشمركة إلى المحافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى القيادي في التحالف العربي في كركوك حاتم العاصي، الخميس، رفض المكون التام لعودة قوات البيشمركة إلى المدينة.وقال العاصي في تصريح صحفي، إن “هناك تحركات عديدة سياسية بعد توصل الإقليم لاتفاق مع بغداد بخصوص الموازنة، يهدف لتوقيع اتفاقية أمنية تضمن عودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها”.وأضاف أن “هذه التحركات مرفوضة بكل الأشكال ولن نقبل بها إطلاقاً، وهي محاولة لإشعال فتيل أزمة تؤثر على الأوضاع العامة قبل الانتخابات”.وأشار العاصي إلى أنه “نعتقد بأن الخطوة الأولى كانت بتشكيل مراكز التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة، وهناك محاولات لخطوات أخرى تمهد لإعادتهم تدريجيا، خوفا من غضب الشارع”.وبدأت قوات البيشمركة تنسيبقها المشترك مع القوات الاتحادية في مناطق ديالى وأطراف كركوك، بعد فتح مراكز لتبادل المعلومات.

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