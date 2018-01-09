التحالف الكردستاني:الكتل الكردية ترفض نسبة 12.67% المخصصة للاقليم
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، رفضه النسبة المخصصة للاقليم في الموازنة العامة لعام 2018، معتبرا النسبة الصياغية لحصة الاقليم “اهانة” للاكراد.وقالت النائب عن التحالف تافكة احمد في حديث لها اليوم، ان “الكتل الكردية ترفض نسبة 12.67% المخصصة للاقليم في الموازنة العامة لعام 2018″، مبينة أن “الحكومة العراقية وراء تأخير الموازنة وليس البرلمان”.واضافت أحمد، أن “هذه الموازنة تقشفية وانتخابية”، مشيرة الى ان “النسبة الصياغية لحصة الاقليم تعتبر اهانة للاكراد ونحن نرفضها بشدة”.ودعت النائب الكردية، الى “تسلم رواتب موظفي الاقليم من داخل الاقليم، وان تأحذ كردستان حقوقها من الاستثمار كباقي المحافظات “.