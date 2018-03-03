التحالف الكردستاني: ثلاثة خيارات أمام نواب التحالف في حال تأزم الخلافات بين بغداد وأربيل

التحالف الكردستاني: ثلاثة خيارات أمام نواب التحالف في حال تأزم الخلافات بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف القيادي في التحالف الكردستاني، النائب محسن السعدون،السبت، عن ثلاثة خيارات أمام نواب التحالف في حال تأزمت الخلافات بين بغداد وأربيل من بينها الانسحاب من العملية السياسية.وقال السعدون في تصريح  صحفي له اليوم، “في حال مررت الموازنة الاتحادية دون تلبية مطالب التحالف الكردستاني بشأن حصة إقليم كردستان، بالإضافة إلى ما يتعلق بتمديد الحظر الجوي على مطاري الإقليم، ستكون لنواب التحالف احتمالات مفتوحة”.وأضاف “إن ما يتعلق بموازنة إقليم كردستان والمطارات، لا يتعلق بحزب واحد، وإنما بشعب الإقليم، والكتل الكردية الموجودة في بغداد، هي ملزمة بالدفاع عن حقوق شعب الإقليم، ويجب أن يكون القرار موحد بين الكتل باتخاذ قرار: إما مقاطعة البرلمان، أو التوجه إلى المحكمة الاتحادية، أو الانسحاب من العملية السياسية”.واكد السعدون، أن “قرار نواب الكتل الكردية، يجب أن يكون مشتركا وليس قرارا لحزب معين لأنه يتعلق بكرامة مواطني الإقليم بشأن الموازنة والحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية”.

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