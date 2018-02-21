التحالف الكردستاني يؤكد على استمرار مقاطعته لجلسات البرلمان بشأن الموازنة

التحالف الكردستاني يؤكد على استمرار مقاطعته لجلسات البرلمان بشأن الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد التحالف الوطني الكردستاني، الاربعاء، مقاطعته لكل جلسات البرلمان التي سيطرح خلالها موضوع الموازنة، معتبرة أن التوافقات الاخيرة بين التحالفات على تمرير الموازنة تقف خلفها مصالح سياسية على حساب الشعب العراقي.وقالت النائبة عن التحالف ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي لها اليوم، ان “التحالف الكردستاني سيقاطع كل جلسات البرلمان التي سيطرح خلالها موضوع الموازنة، حيث لن تشهد جلسة التصويت أي حضور للنواب الاكراد بعد احتساب نسبة 12% لإقليم كردستان”.واضافت ان “تحالف القوى كان معارضاً وغير راغب بالتصويت على الموازنة، الا انه اليوم قد نسي معاناة شعبه في مناطق الموصل والانبار ووافق على التصويت على الموازنة”.واوضحت دلير، أن “هناك اتفاقات بين الكتل والتحالفات على التصويت على الموازنة”، مؤكدة ان “المصالح السياسية لعبت دورها وتفوقت على مصلحة الشعب”.

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