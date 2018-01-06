التحالف الكردستاني يؤكد على موقفه الموحد في انتخابات كركوك

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون، السبت، ان محافظة كركوك لها في الانتخابات المقبلة، مشددا على ان الكتل الكردستانية ستكون متحدة بشأن بحقوق الكرد فيها.وقال السعدون في تصريح صحفي له اليوم، ان “الانتخابات المقبلة في محافظة كركوك تتمتع بالخصوصية وهي ليست المرة الأولى التي يكون فيها خلافات على اجراء الانتخابات في المحافظة”، لافتا الى انه “في كل عملية انتخابية يكون هناك حالات خاصة مختلفة بالنسبة لوضع كركوك”.وأكد القيادي في التحالف الكردستاني، أن “الكتل الكردستانية ستكون موحدة ولها رأي واحد بخصوص انتخابات كركوك، وحقوق الكرد فيها”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيبدأ قراءة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة حيث تجري الان عملية جمع المقترحات والطلبات من رؤساء الكتل والنواب، لادخال التعديلات على مشروع القانون”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، أمس الجمعة، خلال لقائه رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات، دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيوفر كل متطلبات العملية الانتخابية فيما يتعلق بالأموال اللازمة لإجرائها.