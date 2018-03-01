التحالف الكردستاني يدعو نوابه والوزراء ومعصوم الانسحاب من البرلمان والحكومة

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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا التحالف الكردستاني ،الخميس، أعضاء مجلس النواب من التحالف والوزراء الكرد ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الانسحاب من الحكومة الاتحادية وعدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة.وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب في تصريح صحفي لها اليوم، إن” التحالف الكردستاني لم يحصل على أي استجابة وموافقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن مستحقات إقليم كردستان الدستورية في موازنة 2018″.وأضافت أن” الكتل الكردستانية بذلت كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تثبيت حقوق الشعب الكردي، مشيرة إلى أن الإقليم لا يريد سوى توفير رواتب الموظفين الأكراد في الموازنة الاتحادية”.وأوضحت أننا” ندعو أعضاء النواب من التحالف والوزراء الكرد ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم الانسحاب من الحكومة الاتحادية وعدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة”.