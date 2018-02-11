التحالف الكردستاني يرفض تمرير قانون الموازنة

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر، الاحد، عن رفض الكتل الكردستانية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، فيما أكد بان التحالف سوف يلجأ الى المحكمة الاتحادية في حال تمرير الموازنة.وقال قادر في تصريح صحفي له اليوم، ان “الكتل الكردستانية ستحاول منع تمرير مشروع قانون الموازنة المالية حيث انها ترفض وبشكل قاطع تمرير الموازنة المالية بصيغتها الحالية”، مبينا بان “الكتل الكردستانية لديها ملاحظات ومقترحات حول مشروع القانون، ومنها حصة الاقليم من الموازنة ومستحقات البيشمركة”.واكد النائب عن التحالف الكردستاني، ان “التحالف سيعمل على عدم تمرير مشروع القانون بمجلس النواب إلا ان اكتمال نصاب الجلسة من شأنه تمرير مشروع الموازنة المالية”، مشيراً الى انه “في حال تمرير الموازنة يوم غد الاحد، فاننا سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف”.وكان مجلس النواب قد اجرى قراءة اولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 في جلسة قاطعتها الكتل الكرستانية التي اعترضت على عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.