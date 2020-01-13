التحاور بالصواريخ

التحاور بالصواريخ
آخر تحديث:

بقلم:ابراهيم الزبيدي

من أهم التبدلات المهمة المثيرة المتوقعة التي أحدثها مقتل قاسم سليماني في داخل جبهة النظام الإيراني، وبالتحديد في أعقاب الضربة الإيرانية الانتقامية الفاشلة، هو اختفاء العنجهية والمكابرة من لغة قادة النظام الإيراني العسكريين والمدنيين، وتوقفُهم عن إطلاق الصواريخ الكلامية المجلجلة التي كانوا لا يتوقفون فيها عن الحديث عن انتصارات إمبراطوريتهم الفارسية العائدة بعد غيابٍ طويل، وعن حدودها الجديدة الممتدة من شواطيء الخليج العربي وخليج هرمز إلى  شواطيء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عمان، وعاصمتُها بغداد.

فالظاهر أنهم فهموا رسالة الرئيس الأمريكي ترمب النارية القاتلة وقرروا اعتبار صواريخهم العمياء غير الذكية على معسكر أربيل وعين الأسد في الأنبار آخر عهدهم بالجعجعة الفارغة، وآخر تهديداتهم بالثأر لدماء القتيل، بعد أن كانوا، إلى ما قبل يوم الجمعة الماضي بساعات، يتسابقون إلى المباهاة والتهديد بجبروت فصائل الحشد الشعبي العراقي، وقوة سلاح حسن نصر الله، وشبيحة بشار الأسد، وكتائب الحوثيين، ومقاومة خالد مشعل واسماعيل هنية، والتي يؤكدون فيها أنها أذرعهم المسلحة الضاربةالمتأهبة للزحف المقدس لمحو إسرائيل، وهزيمة أمريكا، وطردها لا من العراق وسوريا وحسب، بل من الشرق الأوسط، ومن العالم كله، عن قريب.

وهذا هو ديدن كل حاكم غبي لا يعرف حده ولا يقف عنده إلا بعد أن تهبط على رأسه عصا غليظة تفقده النطق وتصيبه بالذهول. 

فحين يغضب الله على أحدٍ، شخصا كان أو حزبا أو نظام حكم، يصيبه بلوثة جنون العظمة، ويُدخل في عقله وقلبه الغطرسة وغرور القوة، لتحلّ عليه اللعنة في النهاية، ثم يبدأ مسيرة السقوط.

ويبدو أن الحكام الإيرانيين الذين أصابتهم تلك اللوثة قد أفاقوا، ولو متأخرا، على الحقيقة الموجعة، وفهموا أن زمن التهويش ونفش الريش قد انتهى وإلى غير رجعة.

وها هم يلفلفون شعاراتهم، صدقا أو تقيةً، ويلبسون ثياب العقلانية والرغبة في السلام والمهادنة، بعد أن كانوا لا يتوقفون عن المفاخرة بأن إيران، على عهدهم، أصبحت قوة عظمى تملك القدرة على معاركة الكبار والصغار، وعلى الانتصار، ولا يكفّون عناعتداءاتهم وتحرشاتهم وابتزازاتهم وإهاناتهم لدول وشعوب في المنطقة والعالم، هازئين بالعدالة والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، حتى جاءتهم صواريخ ترمب لتقول لهم إن زمن المهادنة والملاطفة والمسامحة قد انتهى، وحل محله زمن القوة الضاربة المباغتة، وزمن أصحابها الأقوياء.

مناسبة هذا الكلام ليس فقط انكشاف هشاشة النظام الإيراني وتعاسة صواريخه التي كان قد هدد بأنها ستكون مزلزلة، وستعيد الجنود الأمريكيين في توابيت إلى بلادهم، بل هو اعترافُه بعجزه عن مواجهة كل هذه الجبهة الواسعة العريضة من أعدائهالمحيطين به، والمتربصين بأذرعه التي أثبتت أنها لا تهش ولا تنش، عندما يجد الجد وتحين ساعة الحساب العسير.

فقد ثبت أنه أصدر تعليمات سرية عاجلة لقادة مليشياته في العراق ولبنان بضرورة توخي الحيطة والحذر، وبالتبرؤ من كل اعتداء سابق على أية مؤسسة أو معسكر لذلك العدو المبين، أمريكا، وبإعلان التوبة عن القتل والاختطاف والاغتيال، وبالاختباء والتخفي عن عيون الرقباء.

وتنفيذا لتك الأوامر سارعت عصائب قيس الخزعلي إلى إعلان براءتها من الهجموم على السفارة الأميركية في بغداد. فقد أعلن القيادي في العصائب، جواد الطليباوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنّ “الحديث عن استهداف الحشد للمنطقة الخضراء كلام عارٍ عن الصحة، وغير دقيق”. مؤكدا أن “الحشد ليس لديه أي عمليات عسكرية ضد السفارة الأميركية أو غيرها من التواجد العسكري الأجنبي“. ثم هاجم من قام بقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ، مؤكدا أنه قد يكون “تصرفا انفعاليا وفرديا، أو أنه محاولة من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق“.

ولكن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي صرح لقناة فوكس نيوز، قائلا ” إننا لا نزال نتلقى معلومات عن تراجع إيران، لكننا سنبقى متيقظين تنفيذا لتوجيهات الرئيس“.

وحتى مقتدى الصدر الذي كان إلى ما قبل مقتل سليماني الأكثر سخونةً وحماسة لطرد القوات الأمريكية من العراق، والأشد تهديدا باللجوء إلى (وسائل أخرى) لمقاتلة الأمريكان، تراجع هو الآخر عن بياناته الثورية الساخنة السابقة، وأعلن، أن “أزمة العراق قد انتهت“، داعيا أشقاءه في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة “إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري“.

والأغرب من الغريب أن كتائب حزب الله العراقي، الأكثر دموية واندفاعا في ممارسة الطعن بالسكاكين، والخنق بقنابل الغاز السام، والقتل والاغتيال، والتي نفذت الهجوم على المعسكر الأمريكي في كركوك الذي تسبب بمقتل متعاقد أميركي، والذي أعقبه الرد الأمريكي بالصواريخ على معسكراته ومقرات قيادته في الأنبار وسوريا، ثم اغتيال قاسم سليماني، ثم الرد الإيراني بالصوارخ العمياء غير الذكية، توصي (مجاهديها) قائلة  “في خضم هذه الظروف لا بد من تجنب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وفي مقدمتها طرد العدو الأميركي“

ولعل هذا كله ما جعل الرئيس الأمريكي ترمب يعلن أن “كل شيء على ما يرام”. أجل، فهذا هو المطلوب.

فهو قد اكتفى بجرة الأذن القوية لخامنئي، وبالصفعة المدوِّخة لوكلائه في العراق، وبالترحيل الآمن للمواجهة العسكرية الضرورية الواجبة مع الملالي في طهران إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، وبالإحراج البيّن الذي أوقع فيه خصومه الديمقراطيين، وبالارتفاع المفاجيء في شعبيته في الشارع الانتخابي. وقد صار في إمكانه الآن أن يتفرغ لمعركته الانتخابية، بلا وجع راس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *