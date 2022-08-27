التخطيط:الراتب الشهري للموظف سيكون من خلال رقمه الإلكتروني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة التخطيط، السبت، إن مشروع منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية التي تعمل على إكماله، سيكون من خلاله إطلاق رواتب الموظفين، مشيرةً إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية في البلاد.وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداويفي حديث صحفي، أن “مشروع منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية، والمتضمن بيانات تفصيلية عن موظفي البلاد كافة، سيضيف للمشهد التنموي في البلد، كونه أنشئ بهدف بناء ملاكات بشرية على أسس مهنية يمكن من خلالها أن تمضي عملية الأداء الوظيفي بشكل أفضل وفق المعايير العالمية”.وأرجع الهنداوي عدم استكمال إنشاء المنصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء عام 2017 إلى أسباب كثيرة بينها “عدم توفر البنى التحتية لمؤسسات الدولة التي تمكنها من تجهيز الوزارة بالبيانات الخاصة بموظفيها”، مبيناً أن “العام 2020 شهد تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم ووضع الآليات الخاصة بعملها، وفعلاً بدأ العامل بداية العام 2021 واستمر طيلة عامين كاملين وتم إدخال البيانات لأكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف رقم وظيفي لموظفي الدولة بمختلف المؤسسات والوزارات والمحافظات بتفاصيل كثيرة ومهمة”.وتابع، أن “مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، شكّل لجنة برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الإدارية وعضوية وزارتي المالية والداخلية وديوان الرقابة المالية لمتابعة المنصة ومقاطعة البيانات الخاصة بموظفي الدولة مع إلزام غير الحاصلين منهم على البطاقة الموحدة، بالحصول عليها لتكوين قاعدة بيانات بايومترية لهم”.وأكد الهنداوي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أنه “سيتم بعد إكمال منصة الرقم الوظيفي، إطلاق الرواتب من خلالها، من خلال إشعار وزارة المالية للمؤسسات بإطلاق الرواتب عبرها”.