التخطيط: ارتفاع معدل التضخم لشهر حزيران الماضي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر حزيران الماضي بنسبة (0.6%) ، مقارنة بشهر ايار الذي سبقه، لافتا إلى أن التضخم السنوي ارتفعت معدلاته بنسبة (1.7%) مقارنة مع شهر حزيران من العام الماضي ٢٠١٧.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران المنصرم جاء متأثرا بارتفاع قسم السكن بنسبة (2.4%) خلال الشهر المذكور وكذلك ارتفاع قسم الملابس والاحذية بنسبة (0.3%)، فيما شهدت باقي الاقسام انخفاضا تراوح بين (0.5%) الى (1%)”.وأضاف الهنداوي، أن “ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 1.7%) جاء نتيجة ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.9%) وقسم الملابس والاحذية بنسبة (1.3%) وقسم النقل بنسبة (6.8%) وقسم التعليم بنسبة (3.2%)، مقابل انخفاض عدد من الاقسام الاخرى من بينها قسم الترفيه والثقافة الذي انخفض بنسبة (2.5%) وقسم المطاعم انخفض بنسبة (1.2%)”.وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن “الرقم القياسي العام ارتفع خلال شهر حزيران الماضي بنسبة (0.6%) نتيجة ارتفاع قسم الملابس والاحذية بنسبة (0.3%) وقسم السكن بنسبة (2.4%)”، مبينا أن “عملية جمع الاسعار لشهر حزيران الماضي لم تشمل محافظة نينوى نتيجة الاوضاع الخاصة بالمحافظة”.