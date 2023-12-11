التخطيط النيابية:إخضاع رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة للتقييم

التخطيط النيابية:إخضاع رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة للتقييم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي عامر عبد الجبار ، الاثنين ، إخضاع رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والمناصب العليا للتقييم واستضافتهم داخل البرلمان. وقال عبد الجبار في حديث  صحفي، إن “لجنته وضعت آليات لتقييم أداء رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والمناصب العليا خلال المرحلة المقبلة “.وأضاف أن “لجنته انتهت من إعداد التقرير النهائي الخاص بالتقييم الوزاري”، لافتا إلى أن “التقييم ينقسم 3 أقسام وفق الرؤية التي أعدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي وهي أن هناك وزراء أكفاء وان هناك وزراء متواضعون وآخرون لا يستحقون البقاء في الوزارة “.واكد عبد الجبار، أن “الفصل التشريعي القادم سيشهد تقديم التقرير الخاص بالتقييم الوزراء إلى مجلس النواب للشروع بإجراء عملية تقييم شاملة لذوي الدرجات الخاصة “.وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في وقت سابق قد اكدت في وقت سابق، عزمها إصدار التقرير الخاص بتقييم البرنامج الحكومي خلال الشهر المقبل “.

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