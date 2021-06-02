التخطيط النيابية:البرلمان س”يستضيف” 9 وزراء في الجلسات القادمة

التخطيط النيابية:البرلمان س”يستضيف” 9 وزراء في الجلسات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية, الأربعاء , عن وضع جدول لاستضافة تسعة وزراء خلال المدة القريبة المقبلة لاستكمال تقريرها السنوي لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها , مبينة ان اللجنة لديها العديد من الملاحظات بشان عمل الحكومة للمدة الماضية .وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي , ان ” اللجنة عاكفة ومنذ مدة بوضع تقرير سيرفع الى مجلس النواب لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها ومامدى تطبيقها للبرنامج الحكومي الذي صادق علية مجلس النواب خلال منح الثقة للحكومة ” , مبينا ان ” اللجنة لديها العديد من الملاحظات بشان عمل الحكومة للمدة الماضية ” .وأضاف البلداوي، انه ” استكمالا للخروج بتقرير محايد ومهني فقد وضعت اللجنة جدولا باستضافة ثمانية وزراء خلال المدة القريبة لغرض الاستماع لما تم إنجازه على الواقع ضمن البرنامج الحكومي “.وأوضح، أن “الوزراء المشمولين بجدول الاستضافات هم وزراء الدفاع والمالية والداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والزراعة والاعمار والإسكان , كذلك سياتي بعدهم تباعا وزراء اخرين ” . 

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