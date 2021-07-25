التخطيط النيابية:الكاظمي لاعهد ولا ميثاق له

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أمريكا وروسيا تعتزمان إجراء الجولة الأولى من محادثات الحد من التسلح
الأمم المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة
الصين ترفض التحقيق الثاني في أصل فيروس كورونا
روسيا:لن نعيد النظر في قرار الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة
أمريكا تعلنها لإيران..العودة إلى إتفاقية 2015 مقابل إطلاق سراح السجناء الأمريكان
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الموانىء العراقية تدرس إنشاء سد على شط العرب
الموسم الانتخابي..بارزاني يلغي الاستقطاعات من رواتب الموظفين
حزب العدل الكردستاني:إيرادات منافذ الإقليم تذهب إلى جيوب عائلتي بارزاني وطالباني
نائب للكاظمي:هل ستصدر لبنان للعراق “تبولة” مقابل مليون برميل نفط يومياً؟؟!!
عون:نشكر الكاظمي على منح لبنان مليون برميل نفط يوميا مجاناً من آبار والده في العراق!!!
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
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