التخطيط النيابية:حكومة الكاظمي فاشلة ونسبة إنجازها الإصلاحي 28%

التخطيط النيابية:حكومة الكاظمي فاشلة ونسبة إنجازها الإصلاحي 28%
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، الخميس ، الحكومة بـ”التلكؤ” في إجراء إصلاحات الملف المالي والنقدي، مبينا أن نسبة انجاز الحكومة للمناهج الوزاري بلغت ( 500. 28 % ).وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “هناك خللا حكوميا واضحا وتلكؤ كبير في انجاز الحكومة للبرنامج الوزاري وقد تم وضعه أمام مجلس النواب واللجان المعنية المختصة”.وأضاف أن “الحكومة قدمت اربع قوانين مالية مخالفه لاصل ما قدمته من ورقة بيضاء”، مشيرا إلى أن “الملف المالي والنقدي يشهد تخبطا واضحا”.ولفت الخالدي وهو نائب عن كتلة النهج الوطني إلى أن “الحكومة فشلت في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي”.وكان النائب عباس يابر أكد في تصريح سابق ، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسة المالية للدولة وحل الأزمة الاقتصادية. 

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